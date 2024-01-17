ريهام حجاج تسخر من طلاق ياسمين عبد العزيز!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تدوينة للفنانة المصرية ريهام حجاج، علقت فيها بسخرية على موضوع طلاق مواطنتها النجمة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي.

وإنتشرت ستوري للفنانة ريهام حجاج، مدون فيها: “أسعد يوم في حياتي”، ونسبها المتابعون إلى موضوع طلاق طليقة زوجها أحمد حلاوة ياسمين عبد العزيز.

لتخرج الفنانة ريهام حجاج، عن صمتها، وتؤكد أن تلك الصورة مفبركة ولا تعود لها، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بانستغرام.

وقالت ريهام حجاج: “طالعة النهاردة أعمل الفيديو ده علشان أرد.. وأنا مش متعودة الحقيقة أني أرد على أي شائعات أو أي افتراءات. حصل قبل كده بقالي 6 سنين كلام أنا عمري ما قولته. وبيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني وأنا عمري ما رديت. بس النهاردة قررت أني أرد، وسخافة أوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وقلة تربية أني أبقي قاعدة في البيت، لا بيا ولا علي. وكان بقالي 7 ساعات مامسكتش الموبايل أصلا. وفجأة اكتشف أني منزلة استوري ومسحتها واستوري كاتبة فيها إنه أحلى يوم في حياتي وسخافات كده مالهاش أي علاقة لا بيا ولا بأخلاقي”.

وريهام حجاج متزوجة حالياً من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، الذي كان متزوجاً من ياسمين عبد العزيز، وأنجب منها طفلين.

يذكر أن العلاقة الشخصية بين ريهام حجاج، وياسمين عبد العزيز، متدهورة منذ زواج الأولى من طليق الثانية.