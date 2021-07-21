ريهام سعيد تعتزل الإعلام نهائيا لتتفرغ للتمثيل

أعلنت المذيعة المصرية ريهام سعيد، اعتزال الإعلام كمقدمة برامج والتركيز خلال المرحلة القادمة في أعمالها الفنية كممثلة.

وذكرت ريهام سعيد في تدوينة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صباح اليوم الأربعاء، أنها اعتزلت التمثيل من قبل في العام 2015، للتفرغ للعمل الإعلامي لكنها بسبب عدة أزمات قررت اعتزال الإعلام والعودة مجددا للفن.

وأضافت أنها اتخذت قرارها بترك الإعلام والتفرغ للفن على غرار زميلاتها داليا البحيري وبسمة ودينا فواد ودينا الشربيني وغيرهم، مضيفة أنها تعرضت لمشكلات كثيرة خلال عملها الإعلامي بتحريض من منافسين لها بسبب نسب مشاهدة برامجها العالية، على حد وصفها.

وأشارت إلى أنها سعيدة بعملها الإعلامي الذي سخرته لخدمة المواطنين، وقدمت رسالة ودورا وعملت في أصعب وقت مر على إعلاميي مصر خلال حكم الإخوان.

وكانت المذيعة المصرية قد تعرضت لمشكلات كثيرة بسبب برامجها، وكان آخرها نهاية العام الماضي حيث لاقت غضبا كبيرا بسبب حلقة من برنامجها “صبايا الخير” الذي عاد بعد توقف دام مدة عامين وطلّت فيها بموضوع عن “صيد الحيوانات”.

يشار إلى أن ريهام سعيد شاركت في عدة مسلسلات وأعمال فنية من قبل، منها مسلسلات “ستات قادرة” و”شارع عبدالعزيز” و”أهل الهوى” و”الشك” و”ابن حلال” و”فيفا أطاطا” و”تماسيح النيل” و”المرسى والبحار”، وشاركت الفنان أحمد بدير في مسرحية “مرسي عاوز كرسي”.