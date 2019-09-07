ريهام سعيد تعود للأضواء وتفاجئ جمهورها بخبر غير متوقع

فاجأت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد جمهورها، بخبر عودتها للعمل، بعد أسبوعين على إيقافها عن العمل الإعلامي، من طرف نقابة الإعلاميين.

وحسب موقع “ليالينا”، كتبت ريهام سعيد رسالة لجمهورها على فيسبوك، أوردت فيها: “الآن أستعد لعمل جديد ومشروع جديد، ترقبوا”.

ولمحت الإعلامية المصرية في منشورها، أن عملها الجديد، قد لا يكون له علاقة بمجال الإعلام، كما أنها لم تورد أي تفاصيل أخرى عن عملها الجديد.

وكانت نقابة الإعلاميين المصرية، قد أصدرت قرارا بإيقاف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول مرضى السمنة.

وذكرت ريهام سعيد، أن المصابين بالسمنى، هو عبأ على عائلاتهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام.

وردا على ذلك، نشرت ريهام سعيد، مقطع فيديو، دافعت فيه عن نفسها قائلة: “يار رب أعيش لغاية ما أشوف حقي يرجعلي…”