ريهام سعيد تفجر مفاجأة: “الطبيب أزال أنفي بالكامل وحياتي مازالت مهددة”!

بعدمت أثارت الحالة الصحية، للإعلامية المصرية، “ريهام سعيد”، جدلا كبيرا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت لتوضح حالتها الصحية.

وقامت الإعلامية، بنشر تسجيل صوتي، عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لتشرح حالتها الصحية حاليا، وتوقف الإشاعات، حول صحتها.

وحسب موقع “سيدتي”، المهتم بأخبار المشاهير، فقد أكدت “ريهام سعيد”، في التسجيل الصوتي، أنها لم تصب بمرض جلدي كما جاء بالشائعات.

وشرحت “ريهام سعيد”، في تسجيلها الصوتي، حالتها المرضية وعلاجها أن الميكروب أصاب منطقة “مثلث الموت”، التي تضم الأنف وما حولها.

وقالت الإعلامية: “الطبيب اضطر لإزالة أنفي بالكامل بما فيها من غضاريف وعظام ليتخلص من الميكروب، وقام ببناء أنف جديدة مستخدما غضاريف الأذن!”.

وتابعت “ريهام سعيد” :”التجربة مؤلمة نفسياً وقاسية، ولم يثبت نجاح العملية بعد فمازالت حياتي مهددة”.

وأضافت الإعلامية :”أقسم بالله العظيم وأتحمل هذا القسم أن يزدنى مرض أكتر.. عمرى ما فبركت ولا ضحكت، على حد

ولا خدعت حد فى خلال حلقة من حلقاتى أبدا وحياة ولادى التلاتة.”

وقالت ريهام سعيد، أن جهازها المناعي تأثر كثيراً في الفترة الأخيرة، وأصيب بضعف شديد، جعله عرضة للإصابة بأي ميكروب.