ريهانا تُعلن عن حملها في طفلها الثاني خلال حفلها

أعلنت النجمة العالمية ريهانا، عن حملها في طفلها الثاني، خلال الحفل الذي أحيته مساء أمس في استراحة الشوط الأول لبطولة السوبر بول 2023.

وصعدت نجمة Super Bowl Halftime 2023 البالغة من العمر 34 عاماً على خشبة المسرح في Phoenix مرتدية ملابس حمراء ساطعة من الرأس إلى القدمين.

وكانت المفاجأة التي كشفت النجمة ورائدة الأعمال عنها خلال العرض هي حملها بطفلها الثاني بعد أن كشفت عن بطنها.

وبالتالي أصبحت أول امرأة حامل تلعب دور البطولة في عرض الشوط الأولـ، هذا وقد أكد وكيل أعمالها الخبر ليلة أمس، الأحد.

وكانت النجمة الفائزة بجائزة غرامي، قد استقبلت طفل آخر في ماي 2022.

وتأتي عودة ريهانا بعد أن كان تركيزها منصباً في الأيام الماضية على دورها كأم بعد أن رحبت بطفلها الأول.

وفي السنوات القليلة الماضية كانت تهتم بكونها سيدة ورائدة أعمال في أعمالها التجارية الخاصة.