“رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً”

حبيبتي يا جزائر.. حفظك الرحمان من كل جائر

تــأذن ربّــك ليلـــة قـــدر***وألقى الستار على ألـف شهـــر

وقال لــه الشعب أمرك ربي***وقــال الــرب: أمــرك أمــري

ولعلع صوت الرصاص يدوي***فعاف الـيراع خــرافــة حبــر

وتأبى المـدافع صوغ الكـلام***إذا لم يكن من شـــواض وجمــر

وتأبى القنابل طبع الحــروف***إذا لم تكــتـن من سبائـك حمـر

وتأبى الصفائح نشر الصحائف***ما لم تكـن بالـــقرارات تسري

ويأبى الحديد استماع الحديث***إذا لم يكن من روائـع شعري

نوفمبر غيرت مجرى الحياه***كنـت نوفـمبــر مــطلع فجــر

شغلنا الورى وملأنا الدنى

بشعر نرتله كالصلاة

تسابيحه من حنايا الجزائر

هي ذكرى ليست ككل الذكريات. ذكرى استشهاد أبطال حرروا وطنا من شر الكائدين ومستعمر حاول اقتلاع الهوية أرض مسقية بدماء أبنائها الشرفاء. قالوا لا وألف لا إنها الجزائر الأبية، مسلمة عربية فانتزعوا الاستقلال وفازوا بالحرية.

ورددوا: تحيا الجزائر.. تحيا الجزائر.. تحيا الجزائر

وبمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلب كل الجزائريين الغيورين على بلدهم. نتقدم إلى للجميع بأحر التهاني وأطيب التمنيات راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجزائر الغالية من كل ســـوء. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نقف وقفة إجلال وخشوع أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضجوا في سبيل الله بالنفس والنفيس دفاعا عن الشرف والوطن. كلهم يقين بأن “حب الوطن من الإيمان” وأن الحرية تؤخذ ولا تعطى. وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لذلك كانوا بالمرصاد فأعلنوها ثورة عارمة ضد المستدمر وكان الموعد أول نوفمبر، تاريخ يُسجل بحبر من ذهب، كان الانطلاقة لملحمة كبيرة أصبحت يضرب بها المثل ويحتذى بحذوها في الحركات التحررية في العالم، والحمد لله كانت النتيجة “حرية واستقلال الجزائر” أي نعم دفعنا الثمن باهظ .”مليون ونصف المليون شهيد” من خيرة أبناء وبنات هذا الوطن. رجال أشاوس، نساء حرائر، أطفال شجعان، شيوخ، فلاحون.عمال، طلبة، أطباء، أساتذة، مثقفون.. والقائمة طويلة لا يمكن حصرها، لبوا نداء الوطن، معلنين: “النصر أو الشهادة”..

“وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”

فاللهم احشرهم مع الشهداء والصديقين والأنبياء والمرسلين في جنات النعيم.