رُسو باخرة على متنها 11500 رأس غنم روماني بميناء جن جن

رست مساء أمس الأربعاء على الساعة الثامنة مساءا بالرصيف رقم 3 لميناء جن جن. السفينة “JERSEY” قادمة من رومانيا ومحملة ب 11500 رأس من الأغنام.

العملية جاءت تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى استيراد مليون رأس من الأغنام تحسبا لعيد الأضحى المبارك 2026.

وقامت مؤسسة ميناء جن جن بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية بتسخير كل الامكانيات المادية و البشرية و اللوجيستية. من أجل ضمان تفريغ سريع و سلس في ظروف منظمة و محكمة لشحنة الاغنام و نقلها الى مراكز الحجر المحددة من طرف الجهات المعنية.

