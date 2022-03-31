رُعب حقيقي.. رامز جلال يتعاون مع فاندام في مقلب مُفزع

كشف الفنان المصري رامز جلال أخيرا، عن البرمو الرسمي لبرنامجه الجديد “رامز موفي ستار”، والذي سيعرض في رمضان.

وفاجأ رامز جلال الجمهور بمقلب لم يخطر على البال، حيث سيتعرض ضيوفه من نجوم عرب، لفزع كبير. كما سيتعاون رامز جلال في مقلبه الجديد مع النجم العالمي فاندام.

ونشر جلال البرومو على صفحته بفايسبوك وكتب: “بسم الله توكلنا علي الله. واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصاحبه وسلم. والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.

برومو رامز موفي ستار حصريا على MBC مصر في رمضان 2022”.

https://web.facebook.com/RamezGalalAc/videos/370282794997832/

وكشف البرمو عن الوجوه الفنية التي ستقع في فخ مقلب رامز جلال ومنهم أحمد ثروت وهنا الزاهد وغيرهم.

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هذا ونشر الفنان المصري رامز جلال، قبل أيام، الملصق الدعائي الأول لبرنامج المقالب الجديد في رمضان 2022. وظهر رامز جلال في البوستر بشعر أخضر حاملا فانوس رمضان، ولم يكشف رامز عن الاسم النهائي للبرنامج حتى اللحظة. كما ظهر رامز جلال، على البوستر، متواجد بمكان تحيطه أدخنة انفجار ضخم. وهو ما يبرهن أن المقلب هذا العام سيكون في مكان مفتوح وليس أستديو داخليًا. كما علق جلال على البوستر قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”. وبعد ساعة واحدة فقط من نشره للملصق الدعائي، تصدر رامز جلال ترند موقع تويتر في مصر. ليعود الفنان ويعلق على الأمر قائلا: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت. ولك الحمد بعد الرضا والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر. تريند رقم 1 على تويتر بسم الله ماشاء الله”. وسيتم عرض البرنامج على قناة “أم بي سي مصر”، والبرنامج برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر الكشف عن اسم البرنامج وتفاصيله خلال الأيام المقبلة والذي يتم تصويره بالمملكة العربية السعودية. ويستضيف رامز جلال خلال هذا العام قائمة نجومه المعتاد استضافتهم كل رمضان، مع إضافة بعض الأسماء إلى القائمة من نجوم الفن والرياضة. ومن الأسماء التي ستشارك بالبرنامج اللاعب بدر بانون، واللاعب عمرو السولية، والفنانة ياسمين صبري ومحمد أنور، غادة عادل، وسينتيا خليفة.

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