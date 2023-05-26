رُعب في السماء.. فتح باب طائرة في الجو وهذا ما حصل!

إنتشر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لإحدى طائرات الركاب التابعة لشركة آسيانا في الجو أين تعرضت إلى حادث فتح الباب قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

وحسب وكالة يونهاب الكورية، فإن طائرة برقم رحلة OZ8124 غادرت مطار جيجو في الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم، تعرضت لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها في مطار دايغو.

وصور مقطع فيديو يصور تلك اللحظة المرعبة، حيث دخلت الرياح القوية داخل الطائرة. مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب.

ولم يتعرض الركاب البالغ عددهم 194 شخصا لأذى، بينما نقل الذين تعرضوا لصعوبة في التنفس إلى مستشفى على متن سيارات إسعا.

وكانت الرحلة متجهة إلى مطار إنشيون الدولي وعلى متنها نحو 353 من الركاب وأفراد الطاقم.

وكان من ضمن الركاب، العديد من التلاميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة الذين يشاركون في منافسة الرياضة الوطنية للشباب.

وقالت أم أحد التلاميذ والذي يبلغ 12 عاما من العمر، إن الأطفال كانوا يهتزون ويبكون من الصدمة.

وقال مسؤول في الشركة: “قال راكب بالقرب من مخرج الطوارئ إنه حرك مقبض يد مخرج الطوارئ. وتجري الشرطة التحقيق لمعرفة السبب في الحادث بدقة”.