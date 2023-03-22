رُعب وصدمات.. برومو برنامج رامز جلال يكتسح الترند بالدول العربية

طرح النجم المصري رامز جلال، عبر حسابه على فايسبوك، البرومو الرسمي لبرنامج “رامز نيفر إند”، الذي سيقدمه في رمضان.

وشهد البرومو، العديد من اللقطات التي ظهر فيها عدد من الفنانين والفنانات الذين وقعوا ضحية رامز في البرنامج.

وبمجرد طرح البرومو، تصدر الترند بجميع الدول العربية على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

وكتب رامز جلال على حاسبه بفايسبوك: “اللهم لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وربنا يتممها علي خير ويكملها بالستر”.

مضيفا: “الحمد لله برومو برنامج، رامز نيفر اند، تريند على اليوتيوب في جميع الدول العربية، والله المستعان”.

وكشف البرومو عن تعرض رامز للإصابة في يده، بسبب الثعبان يستخدمه في تنفيذ المقالب التي يقع فيها ضيوف البرنامج.

ومن بين النجوم الذين وقعوا ضحية رامز في البرنامج، الفنان أحمد السقا الذي ظهر أكثر ثابتاً خلال تنفيذ المقلب.

فلم ينزعج أو تظهر عليه علامات الخوف والرهبة مثل الفنانين الآخرين الذين وقعوا ضحية البرنامج.

ولعل اللقطة المميزة للسقا هي اللقطة التي ظهر فيها وهو يقوم بقطع رأس الثعبان بأسنانه.

كما وقعت الإعلامية ياسمين عز، ضحية مقلب رامز جلال إذ ظهرت لحظة تنفيذ المقلب لها وهي في حالة من القلق والخوف الأمر الذي جعلها تصرخ بشدة.

كما ظهر الفنان محمد رمضان وهو يعبر عن غضبه من رامز جلال، بسبب المقلب الذي تعرض له حيث ظهر وهو يعبر عن غضبه تجاه رامز ويقوم بضربه بكرسي.

ومن الضيوف الذين ظهروا في البرومو: الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وأيضا محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، شيماء سيف، محمد فؤاد، وهنادي مهنا وعدد آخر.