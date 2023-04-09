زابينغ رمضان.. الأكثر مشاهدة خلال 15 يوما من رمضان
أصبح البرنامج الحواري “زابينغ رمضان” الذي يبث كل ليلة على قناة النهار من أكثر البرامج شعبية لدى المشاهدين الجزائريين.
وحسب ما أفاد بيه موقع 360 درجة، أن الإحصائيات سجلت خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك.
وعادت حصة زابينغ رمضان هذا الموسم على العائلة الجزائرية في أوّل عدد لها خلال الشهر الفضيل بحلة جديدة ومتنوعة.
وتطرق ضيوف بلاطو زابينغ إلى الأعمال الرمضانية لسنة 2023 وأيضا إستراتجيات الترويج للأعمال الرمضانية.
ومن بين الحضور الذين شاركوا ياسين كنطاش في التنشيط والبرنامج، كل من نسيمة جعفر باي والمخرج السينمائي محمد علال.
وعرف برنامج زابينغ رمضان حضور عدد من النجوم نذكر منهم الفنانة القديرة نوال زعتر ونجمة مسلسل بنت البلاد الممثلة ليليان والتي جسدت دور روزا في مسلسل بنت البلاد في جزئه الثالث. كما كان ضيفا في البلاطو كل الممثلة بشرى العقبي وكذا المنتج دادي زانقا. وخلال البرنامج اختلفت الآراء بين الضيوف حول نجاح الأعمال الرمضانية لسنة 2023 من عدمها.
النجوم الصغار لـ مسلسل “الدامة” يصنعون الفرجة في بلاطو زابينغ رمضان
إستضاف برنامج زابينغ رمضان أبطال مسلسل الدامة الذي تصدر الترند منذ بداية شهر رمضان. حيث وصل عدد مشاهدات الحلقة الأولى 3.5 مليون مشاهدة في ظرف 48 ساعة.
وكان الطفل عمر قرمود المجسد دور الطفل رؤوف في مسلسل الدامة رفقة الطفلة إيناس إيزري التي لعبت دور في المسلسل نوال. وأيضا إسلام بعزيز والذي جسد دور بلال أخ رؤوف ضيوف على برنامج زابينغ رمضان.
وخلال البرنامج، كشف الطفل عمر في مسلسل الدامة ببراءته. كيف تم اكتشافه للمشاركة في هذا العمل الفني الذي نال إعجاب الجزائريين.
كما قال الطفل عمر وبكل بساطة وعفوية، إنه يحب مجال التمثيل وكان حلمه والآن حقق ما كان يرغب فيه ويريد المواصلة في هذا المجال. كما أنه يحب كرة القدم كثيرا وهو من مشجعي مولودية الجزائر.
وتابع الطفل عمر إنه من سكان حي باب الواد العريق ييلغ 15 سنة من عمره ويدرس في الثالثة متوسط. و وشرف لي أني مثلت مع ممثلين كبار.
بينما الطفلة إيناس إيزري التي لعبت دور في المسلسل نوال، أحبت مشاركتها كثيرا في هذا المسلسل وكشفت ان نوميديا لزول قدوتها.
كما صنع لـ إسلام بعزيز والذي جسد دور بلال أخ رؤوف جو من البهجة داخل زابينغ رمضان بعفويته وصراحته.
وإجتمع كب من الطفل عمر والطفلة إيناس وكذا الطفل إسلام ضيوف زابينغ رمضان على أن طلقم مسلسل الدامة بأكمله عائلة واحدة. حيث قدموا لهم الدعم والمساندة وحتى النصائح .
ولم ينسَ الأطفال أبطال المسلسل بالشكر الجزيل للمثلة القديرة عايدة عبابسة التي كانت قدمت لهم كل الدعم والمساندة بخبرتها. بالإضافة إلى الممثلة القديرة بيونة.