زابينغ رمضان.. الأكثر مشاهدة خلال 15 يوما من رمضان

أصبح البرنامج الحواري “زابينغ رمضان” الذي يبث كل ليلة على قناة النهار من أكثر البرامج شعبية لدى المشاهدين الجزائريين.

وحسب ما أفاد بيه موقع 360 درجة، أن الإحصائيات سجلت خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك.

وعادت حصة زابينغ رمضان هذا الموسم على العائلة الجزائرية في أوّل عدد لها خلال الشهر الفضيل بحلة جديدة ومتنوعة.

وتطرق ضيوف بلاطو زابينغ إلى الأعمال الرمضانية لسنة 2023 وأيضا إستراتجيات الترويج للأعمال الرمضانية.

ومن بين الحضور الذين شاركوا ياسين كنطاش في التنشيط والبرنامج، كل من نسيمة جعفر باي والمخرج السينمائي محمد علال.

وعرف برنامج زابينغ رمضان حضور عدد من النجوم نذكر منهم الفنانة القديرة نوال زعتر ونجمة مسلسل بنت البلاد الممثلة ليليان والتي جسدت دور روزا في مسلسل بنت البلاد في جزئه الثالث. كما كان ضيفا في البلاطو كل الممثلة بشرى العقبي وكذا المنتج دادي زانقا. وخلال البرنامج اختلفت الآراء بين الضيوف حول نجاح الأعمال الرمضانية لسنة 2023 من عدمها.

النجوم الصغار لـ مسلسل “الدامة” يصنعون الفرجة في بلاطو زابينغ رمضان