زابينغ رمضان: العودة بحلة جديدة ومتنوعة هذا العام

عادت حصة زابينغ رمضان هذا الموسم على العائلة الجزائرية في أوّل عدد لها خلال الشهر الفضيل بحلة جديدة ومتنوعة.

وتطرق ضيوف بلاطو زابينغ حول الاعمال الرمضانية لسنة 2023 وأيضا إستراتجيات الترويج للأعمال الرمضانية .. من نجح ومن تعثر.

وعرف العدد الأوّل من زابينغ رمضان حضور عدد من عدد من النجوم نذكر منهم الفنانة القديرة نوال زعتر وكذا نجمة مسلسل بنت البلاد الممثلة ليليان والتي جسدت دور روزا.

كما كان ضيفا في البلاطو كل الممثلة بشرى العقبي وكذا المنتج دادي زانقا والمؤثرة نسيمة جعفر باي بالإضافة الفنان والمخرج السينمائي محمد علال.

وخلال البرنامج إختلفت الآراء بين الضيوف حول نجاح الأعمال الرمضانية لسنة 2023 من عدمها. حيث اكد الجميع على ان الحكم على هذه البرامج سابق لأوانه بحكم أننا في اليوم الثالث من رمضان.