زابينغ رمضان.. النجمان رؤوف وبلال يكشفان كواليس مسلسل الدامة

إستضاف برنامج زابينغ رمضان أبطال مسلسل الدامة الذي تصدر الترند منذ بداية شهر رمضان، والذي نال إعجاب كبير من المشاهدين الجزائريين.

وحل النجمان الصاعدان في مسلسل الدامة ياسر حياني المجسد دور رؤوف بعد خروجه من السجن وبلال بعزيز المجسد دور بلال في المسلسل ضيفان على برنامج زابينغ رمضان.

وخلال البرنامج كشف ياسر حياني المجسد دور رؤوف بعد خروجه من السجن أنه من ساكني حي باب الواد العريق وتم إكتشافة من قبل المخرج يحيى مزاحم. كما انه ن من صغره يحب التمثيل والفن ومخرج مسلسل الدامة أعطاه الفرصة لإبراز قدراته ودخول هذا المجال.

في حين كشف بلال بعزيز المجسد دور بلال في مسلسل الدامة والذي هو الأخ الحقيقي لـ إسلام بعزيز أين لعب دور الطفل بلال في المسلسل. يبلغ من العمر 19 سنة ويدرس في الثانوي ويسكن بحي باب الواد.

وتابع بلال بعزيز ان مسلسل الدامة أعطاه الفرصة لدخلو التمثيل الذي يحبه كثير كما بريد مواصلة مشواره في هذا المجال. وإعتبر مصطفى لعريبي قدوته وساعده في هذا العمل كثيرا.

وإتفق الطرفان أن التمثيل مع كبار الفنانين بيونة ومصطفى لعريبي بالإضافة إلى الفنان ريم تاكوشت التي لعبت دور والدتهم في المسلسل، انه شرف كبير وأن لهم نسبة كبيرة في نجاح المسلسل.

وفي الاخير وجه النجمان تحية شكر وعرفان للمخرج يحيى مزاحم وكذا كل الممثلين بالإضافة إلى التقنيين.

هذا وقد وصل عدد مشاهدات الحلقة الأولى 3.5 مليون مشاهدة في ظرف 48 ساعة.