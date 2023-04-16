زابينغ رمضان: عايدة عباسة تصنع الفرجة بعفويتها وصراحتها.. وتعتذر للجمهور على هذه الكلمات في” الدامة “

إستضاف برنامج زابينغ رمضان بطلة مسلسل ” الدامة” والذي يمر على خلال شهر رمضان عبر القناة العمومية. ;والذي لاق إعجاب من الجمهور الجزائري الذواق من خلال تصدره التراند.

وصنعت الفنانة عايدة عباسة والتي جسدت دور “صليحة تشقلالة ” جو من الفرجة بعفويتها وصراحتها داخل بلاطو برنامج زابينغ رمضان.

وخلال البرنامج كشفت الممثلة عايدة عباسة كواليس مسلسل الدامة والذي ابدعت في تجسيد دور “صليحة تشقلالة ” الذي نال إعجاب كبير من الجمهور الجزائري.

وقالت الممثلة عبابسة بخصوص شخصية “صليحة تشقلالة ” التي جسدتها في مسلسل الدامة هي شخصية حقيقية لصليحة تشقلالا. وتابعت بالقول: “كانت جي لعند يما.” كما ان هذه الشخصية تمرمدت وبكيت عليها بزاف.

كما صرحت الفنانة انها تعرضت إلى سكتة قلبية خلال تصوير المسلسل مما أدى إلى نقلها على جناح السرعة للمستشفى.

وعلى المباشر ومن بلاطو برنامج زابينغ رمضان قدمت الفنانة عايدة عبابسة إعتذار للجمهور الجزائري على بعض الكلمات والألفاظ إستعملتها في المسلسل.

وأوضحت الممثلة عايدة عبابسة أنها وبحكم عاشت طويلا في دولة مصر الشقيقة لم تكن تعرف معنى بعض الكلمات الدارجة.

وقالت عبابسة أنها لم تكن على علم بمعنى كبمة مصورخة وأيضا كلمة بايرة، ولهذا إعتذرت من الجمهور حتى لاتجرح مشاعرهم. وأيضا لأن علاقتها مع الجمهور الجزائري طيبة وممتازة.

وكشفت الممثلة عايدة عبابسة أن الزمان لو رجع بها إلى الوراء لاتدخل عالم التمثيل، كما انها إتخذت قرار بالإعتزال فنيا ولكن هناك أمل تزيدو تشوفوني في دور عن قريب.