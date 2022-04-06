زابينغ رمضان: فبركة  لـ كاميرا كاشي في رمضان 2022 .. ونبيل حماز يفجرها

تطرقت حصة زابينغ رمضان في عددها الثاني إلى موضوع الكاميرا كاشي التي تم بثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية.

وفي موسمها الثاني عبر عدد من ضيوف بلاطو زابينغ عن أراءهم ومواقفهم من الكاميرات كاشي التي عرضت خلال رمضان 2022.

وكشف نبيل حماز صحفي مختص بالشأن الفني والثقافي حقيقة الكاميرا كاشي التي يقدمها رامز جلال على انها مشاهد تمثيلية يقوم بها الفنانون خلال عرضهم للبرنامج. كما أكد حماز ان 90% من الكاميرا الخفية مخدومة وعمل رامز جلال كله تمثيل.

بينما قالت الممثلة مفيدة عداس أن ما يقدم الان من كاميرات كاشي ردائة وليوجد فيه أي محتوى. كما انها بعيدة كل البعد عن الواقع. وقيمت الفنانة تلك البرامج من 1 إلى 10 بالصفر.

من جهتها صرحت حفيظة بريكي أنه عُرض عليها العمل في كاميرا كاشي مفبركة ورفضت الفكرة كاملة كما.

في حين يحيى طبيش قال بهذا الخصوص ان الكاميرا الخفية في الجزائر هي إستغلال ألام الناس لإضحاك الجمهور

وأكد المنتج عادل إيبيزا أنه قام بإنتاج كاميرا خفية دون المساس أوإداء الأشخاص الذين كان يستضيفهم وهذا دون علمه.

طالع أيضا: