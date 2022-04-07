زابينغ رمضان .. بيونة: “مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني”
تأسفت الممثلة القديرة باية بوزار والمعروفة فنيا بـ ” بيونة ” من إستدعاء الفنانين للعمل في في الدقائق الاخيرة. بدل من عرض عليهم الاعمال مسبقا حتى يتم التحضير للأعمال جيدة وإعطاءها أهمية حقها.
كما تمنت الفنانة بيونة العودة إلى أيام الزمن الجميل وعدم نسيان الفنانين وتهميشهم وأضاف بيونة مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني إذامتنا غير ينساونا.
وتابعت بيونة توحشت العمل كأيام زمان كما جددت تأسفها لنسيان عدد من الفنانين. وبخصوص اعمالها قالت بيونة انها أنتجت عدد من الأعمال مع الإخوة التونسيون كما قامت بعمل مع المغاربة.
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تطرقت حصة زابينغ رمضان في عددها الثاني إلى موضوع الكاميرا كاشي التي تم بثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية.
وفي موسمها الثاني عبر عدد من ضيوف بلاطو زابينغ عن أراءهم ومواقفهم من الكاميرات كاشي التي عرضت خلال رمضان 2022.
وكشف نبيل حماز صحفي مختص بالشأن الفني والثقافي حقيقة الكاميرا كاشي التي يقدمها رامز جلال على انها مشاهد تمثيلية يقوم بها الفنانون خلال عرضهم للبرنامج. كما أكد حماز ان 90% من الكاميرا الخفية مخدومة وعمل رامز جلال كله تمثيل.
بينما قالت الممثلة مفيدة عداس أن ما يقدم الان من كاميرات كاشي ردائة وليوجد فيه أي محتوى. كما انها بعيدة كل البعد عن الواقع. وقيمت الفنانة تلك البرامج من 1 إلى 10 بالصفر.
من جهتها صرحت حفيظة بريكي أنه عُرض عليها العمل في كاميرا كاشي مفبركة ورفضت الفكرة كاملة كما.
في حين يحيى طبيش قال بهذا الخصوص ان الكاميرا الخفية في الجزائر هي إستغلال ألام الناس لإضحاك الجمهور
وأكد المنتج عادل إيبيزا أنه قام بإنتاج كاميرا خفية دون المساس أوإداء الأشخاص الذين كان يستضيفهم وهذا دون علمه.
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دخلت حصة زابينغ رمضان هذا الموسم على العائلة الجزائرية في أوّل عدد لها خلال الشهر الفضيل بحلة جديدة. وخلال هذا العدد تطرق ضيوف بلاطو زابيينغ حول الاعمال الرمضانية لسنة 2022 وما مدى نجاحها.
وسيعرف بلاطو زابينغ رمضان طيلة الشهر الكريم عدد من النجوم نذكر منهم الممثل يحيى طبيش. بالإضافة إلى الممثلة مفيدة عداس. كما سيكون حاضر في الحصة نبيل حماز صحفي مختص بالشأن الفني والثقافي. وكذا الإعلامية نسيمة جعفر باي وأيضا ليليا بوعزيز.
وخلال الحصة تدخل عبر مكالمة هاتفية السيناريت سفيان دحماني كاتب سيناريو مسلسل يماما في موسمه الاول. أين اثرى النقاش برأيه حول البرامج الرمضانية وكذا المسلسلات التي يتم بثها عبر العديد من القنوات التلفزيونية. كما قصف سفيان دحماني الديوان الوطني لحقوق المؤلف ووصف ما يحدث في الدراما الجزائرية بالمهزلة.
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خص برنامج زابينغ رمضان في عدد اليوم بوقفة ترحم على سقوط 30 شهيدا. منهم 10 أطفال فلسطنيين خلال قصف الكيان الصهيوني لغزة.
وخلال البرنامج جدد كل الحاaرين تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية .داعين الله أن يفرج عنهم الحصار ويبدلهم ايام احسن .
وككل يوم من ايام رمضان يستضيف زابينغ رمضان نجوم وجوه فنية وثقافية ساهمت بشكل اوأخر في الثقافة الجزائرية.
وبرنامج اليوم إستضاف لامية عميري ملكة جمال اللباس التقليدي. بالإضافة إلى الممثل المسرحي فوزي بايت.
وكان اللباس التقليدي موضوع اليوم اين أعطى كل من الحاضرين في البرنامج اراءهم. وكيف سياهم في الترويج للثرات الجزائري.