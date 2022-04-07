زابينغ رمضان .. بيونة: “مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني”

تأسفت الممثلة القديرة باية بوزار والمعروفة فنيا بـ ” بيونة ” من إستدعاء الفنانين للعمل في في الدقائق الاخيرة. بدل من عرض عليهم الاعمال مسبقا حتى يتم التحضير للأعمال جيدة وإعطاءها أهمية حقها.

كما تمنت الفنانة بيونة العودة إلى أيام الزمن الجميل وعدم نسيان الفنانين وتهميشهم وأضاف بيونة مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني إذامتنا غير ينساونا.

وتابعت بيونة توحشت العمل كأيام زمان كما جددت تأسفها لنسيان عدد من الفنانين. وبخصوص اعمالها قالت بيونة انها أنتجت عدد من الأعمال مع الإخوة التونسيون كما قامت بعمل مع المغاربة.

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