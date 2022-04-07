زابينغ رمضان .. سارة لعلامة: ” بلادي الجزائر تعني لي الكثير.. وهذا سبب عدم ظهوري في رمضان “
قالت الممثلة سارة لعلامة أنها تطمح دائما للعمل في ارض الوطن خاصة وان بدايتها كانت في بلادها وهذا الامر لا نقاش فيه. واكدت لعلامة ان الجزائر تعني لها الكثير .
وأكدت الفنانة سارة لعلامة في مكالمة هاتفية خصت بها حصة زابينغ رمضان انها ككل الفنانين طموحة ولدي الكثير من الاحلام أريد تجسيدها. وقالت لعلامة انها أن عدة عروض رفضتها لأنها لا تريد عمل شيء يتناقض مع توجهاتها ومبادئها.
وكشفت سارة لعلامة عن مشروع ضخم مع قناة النهار كان من المفروض عرضه رمضان 2022وتم إلغاءه لأسباب. وسيتم عرضه العام المقبل.
اما بخصوص غيابها عن الساحة الفنية في رمضان 2022 قالت الفنانة انها قامت بفترة توقف حتى تكون هناك إنطلاقة قوية وبأعمال ناجحة في المستقبل.
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تأسفت الممثلة القديرة باية بوزار والمعروفة فنيا بـ ” بيونة ” من إستدعاء الفنانين للعمل في في الدقائق الاخيرة. بدل من عرض عليهم الاعمال مسبقا حتى يتم التحضير للأعمال جيدة وإعطاءها أهمية حقها.
كما تمنت الفنانة بيونة العودة إلى أيام الزمن الجميل وعدم نسيان الفنانين وتهميشهم وأضاف بيونة مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني إذامتنا غير ينساونا.
وتابعت بيونة توحشت العمل كأيام زمان كما جددت تأسفها لنسيان عدد من الفنانين. وبخصوص اعمالها قالت بيونة انها أنتجت عدد من الأعمال مع الإخوة التونسيون كما قامت بعمل مع المغاربة.
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تطرقت حصة زابينغ رمضان في عددها الثاني إلى موضوع الكاميرا كاشي التي تم بثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية.
وفي موسمها الثاني عبر عدد من ضيوف بلاطو زابينغ عن أراءهم ومواقفهم من الكاميرات كاشي التي عرضت خلال رمضان 2022.
وكشف نبيل حماز صحفي مختص بالشأن الفني والثقافي حقيقة الكاميرا كاشي التي يقدمها رامز جلال على انها مشاهد تمثيلية يقوم بها الفنانون خلال عرضهم للبرنامج. كما أكد حماز ان 90% من الكاميرا الخفية مخدومة وعمل رامز جلال كله تمثيل.
بينما قالت الممثلة مفيدة عداس أن ما يقدم الان من كاميرات كاشي ردائة وليوجد فيه أي محتوى. كما انها بعيدة كل البعد عن الواقع. وقيمت الفنانة تلك البرامج من 1 إلى 10 بالصفر.
من جهتها صرحت حفيظة بريكي أنه عُرض عليها العمل في كاميرا كاشي مفبركة ورفضت الفكرة كاملة كما.
في حين يحيى طبيش قال بهذا الخصوص ان الكاميرا الخفية في الجزائر هي إستغلال ألام الناس لإضحاك الجمهور
وأكد المنتج عادل إيبيزا أنه قام بإنتاج كاميرا خفية دون المساس أوإداء الأشخاص الذين كان يستضيفهم وهذا دون علمه.