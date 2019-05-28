زاد البيوت المطمئنة

أيام تأتي كل عام، الجميع ينتظرها، نعرف قيمتها وفضائلها، وكل فرد يحاول جاهدا قدر استطاعته اغتنامها.

لكن الأبوان قد ينشغلان عن أبنائهما في هذا الشهر، فكل منهما يجتهد بنفسه ولنفسه ويغفل بعض الشيء عن أولاده.

فالأم أحيانا قد تنشغل في هذا الشهر عن أبنائها، فالضغوط وأعمالها كثيرة، خاصة في إعداد وجبات رمضان وزياراته ومجاملاته وانشغالاته.

ولا تنتبه لأن رمضان المناخ المناسب لتربية قلوب أبنائها تربية إيمانية، لكن ذلك يتطلب منها بعض الأمور.

إن شهر رمضان المدرسة الأولى لغرس وتعليم أبنائنا القيم النبيلة، ومن أهم هذه القيم مراقبة الله تعالى.

فعلى الإبن أن يعرف كيف يتعلم الصبر من خلال صبره على الجوع والعطش والصيام، ليفوز برضا ربه البصير الذي يراه.

وهنا يعلم الإبن المخطئ أنه عليه رقيبا مطلعا على أعماله.

الأم هنا عليها أن تعلم صغارها الصيام بالتدريج، فمرة لوقت الظهر، ويتدرج بهم الأمر لوقت العصر.

ثم بعدها تشغلهم بالألعاب لينسوا الجوع والعطش مع تقديم بعض الجوائز التشجيعية، عندما تجد منهم هذا الصبر وهذا الخير.

ولابد أن تعلم الأم أنها هي القدوة لأبنائها، فإن كانت مفرطة من قبل في أداء الصلاة في وقتها.

ففي رمضان فعليها أن تساعد نفسها وأبناءها على أدائها في وقتها، ولا تعينهم على سهر الليل والنوم طوال النهار.

فتفوتهم بذلك صلوات النهار بسبب النوم الطويل فرمضان شهر اليقظة من الغفلة، وتعلمهم في رمضان كيف نطيع الله وكيف نصبر على الطاعة.

وهنا دور الأم في تدريب الأبناء في هذا الشهر على عدم الكذب وعدم الغيبة أو النميمة، وعدم الغش وكيف نحفظ ألسنتنا فنحن صائمون.

كيف نحفظ أبصارنا فنتعلم غض البصر ونتدرب على هذه الصفة في هذا الشهر.

كما تعلمهم أن رمضان شهر البر والإحسان والعطاء، وهنا يصطحب الأبوان أولادهما مثلا في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين من الفقراء.

وإستغلال هذه المواقف للحديث عن فرحة الفقير عندما يأخذ طعامه، وهنا تقوية لحب العطاء وحب الصدقة وحب المساكين والفقراء.

أو حتى بشراء هدية أو ملابس ليتيم ويجعلون أبناءهم يشاركون في تجهيز هذه الهدية، وأنهم سوف يقدمونها لهذا اليتيم.

فأحسن الأعمال سرور تدخله في قلب أخيك المسلم، فهذه دروس عملية للابن ترقق قلبه وتنمي عنده صفاته الطيبة وتظهرها.

تجميع الأبناء وسؤالهم من منهم يخاصم أحدا من أصدقائه ومحاولة تصفية القلوب والنفوس، فرمضان شهر التسامح والعفو.

ففيه ننتظر العفو من رب العباد، فلابد أن يتسامح العباد مع بعضهم البعض ويغفروا ويصفحوا، وهنا تشجيع للأبناء على التسامح والصفح لمن أساء إلينا.

نحدث أبنائنا عن قيمة رمضان فأوله الرحمة وأوسطه المغفرة وآخرة العتق من النار، وفيه ليلة خير من ألف شهر.

ونذكرهم أن السعيد من عرف هذه اللحظات الرمضانية ووفق في اغتنامها، ولنذكر أبناءنا ونردد معهم أذكار الصباح والمساء.

ونكثر معهم الدعاء عند الإفطار وفي الثلث الأخير من الليل، وكثرة الاستغفار والتسبيح.

كما تكافئ الأم أبناءها وتشجعهم لمن يختم القرآن في رمضان، بجوائز قيمة وهنا تعودهم على حب تلاوة القرآن والعودة لكتاب الله من جديد.

وعلى الأب أيضا أن يأخذ أبناءه ويصطحبهم في توزيع زكاة الفطر كتعليم وتسليم لله تعالى بالعبودية، والانقياد وبث فيهم روح الهمة في العبادة.

فالشعور بقيمة هذه الشهر أمر جليل فعلى المتكاسل أن ينهض وينشط والمقصر أن يعوض ما فاته والمفرط أن يبدأ عهدا جديدا مع ربه.

ليلى/ باتنة