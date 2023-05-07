زافور يعين كمناجير عام لشبيبة القبائل

عيّن اللاعب السابق لشبيبة القبائل ابراهيم زافور مناجيرا عاما للنادي حسب بيان مجلس إدارة النادي اليوم الأحد.

وقالت إدارة النادي القبائلي الجديدة التي يترأسها عاشور شلول أنه تم استقدام زافور لتولي مهمة البحث عن اللاعبين والعصافير النادرة قصد استقدامهم للنادي. إلى جانب مهام أخرى.

كما تمنّت إدارة “الجياسكا” التوفيق للدولي السابق والمحلل الحالي بالتلفزيون العمومي في مهمّته الجديدة.

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