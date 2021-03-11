زامبيا تقترح على “الفيفا” تعويض المغرب في احتضان “كان” أقل من 17 سنة

قدم الاتحاد الزامبي لكرة القدم، اقتراحا لـ”الفيفا“، لتعويض المغرب، في احتضان كأس أمم إفريقيا 2021، لأقل من 17 عاما.

ووجه الإتحاد الزامبي لكرة القدم، مراسلة رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مبديا فيها استعداده لاحتضان هذه المنافسة القارية.

ويأتي هذا بعد إعلان المغرب، في الدقائق الأخيرة، تراجعها عن احتضان هذه المنافسة التي كانت مقررة ما بين 13 إلى 31 مارس 2021، بسبب الوضع الصحي.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، عجز في وقت سابق عن التنقل إلى المغرب، بسبب غلق هذا الأخير لمجاله الجوي.