زاوي: “أولمبي الشلف ليس فريق القسم الثاني”

أكد مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، أن فريقه حقق صعود مستحق للمحترف الأول، مؤكدا أن المجترف الثاني ليس مكانهم الصحيح.

وصرح سمير زاوي، لتلفزيون “النهار”، عقب الفوز على التعادل أمام وداد تلمسان: “حققنا صعود مستحق، لأن فريقنا ليس فريق محترف ثاني”.

وأضاف: “لم نجد معالمنا في القسم الثاني، خلال المواسم الثلاثة الماضية، وفي هذا الموسم استخلصنا الدروس، وحققنا الصعود بعرض جبيننا”.

وختم سمير زاوي: “أشهر أنصار الفريق، وكل من وضع ثقته في شخصي، ومنحني مسؤولية قيادة هذا الفريق”.

يذكر أن أولمبي الشلف، ضمن أمس السبت، الصعود للمحترف الأول، بعد تعادله أمام وداد تلمسان بنتيجة 1-1، بملعب “بومزراق، لحساب الجولة الأخيرة من الموسم الجاري.