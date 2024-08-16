زاوي: “الاستقدمات لازالت مفتوحة ونستهدف تدعيم أربعة مناصب في الفريق”

تحدث مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، عن ةعملية الاستقدامات الصيفية، مؤكدا بان فريقه لازال بحاجة لتدعيمات جديدة في أربعة مناصب.

وصرح زاوي، للصفحةن الرسمية لأولمبي الشلف، على “فايس بوك”: “تربص تيكجدا كان في المستوى، واللاعبين مشكرون على مجهوداتهم، وانضباطهم”.

كما أضاف: “فترة خمسة إلى سبعة أسابيع من التحضيرات جد كافية لضمان تواجد اللاعبين في اتم جاهزيتهم مع موعد انطلاق البطولة”

وبخصوص الاستقدامات قال سمير زاوي: “الانتدابات لازالت مفتوحة، حي لدينا نقص في التعداد، ونستهدف تدعيم أربعة مناصب أخرى في الفريق”.

وأضاف: “الإدارة ربطت اتصالاتها مع بعض اللاعبين الذين نأمل في التحاقهم بالفريق قريبا، قبل تنقلنا إلى تونس”.

وتابع سمير زاوي: “هناك لاعبين آخرين من الفريق الرديف، الدين سنقوم بمعاينتهم عن قرب أيضا على أمل ترقيتهم”.