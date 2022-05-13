زاوي “العدالة منعدمة.. من يملك نفوذا في الكاف يستطيع فعل ما يريد”

انتقد الدولي الجزائري السابق سمير زاوي طريقة تعامل الكاف مع الإتحادات الإفريقية و الأندية المشاركة اعتياديا في المسابقات الإفريقية.

كما قال زاوي في تصريح له لموقع “المصراوي” اليوم “نحن في افريقا العادلة غير موجودة في عالم كرة القدم. نكررها دائما من يمتلك نفوذا في الكاف يستطيع فعل ما يريد. على الرغم من وجود بلدان كبيرة وملاعب على إمكانيات ولكن هي مشكلة عدالة”

وقال عن لقاء الإياب بين وفاق سطيف والأهلي المصري “مباراة الإياب صعبة، الأهلي سجل 4 أهداف، واحتمالية تعويض الوفاق أمام منافس قوي وذو خبرة كبيرة لا يمكن وصفها إلا بالضعيفة، لكن الكرة عودتنا على المفاجآت”.

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