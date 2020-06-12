زاوي: “العودة للمنافسة حاليا لن تكون مفيدة للأندية”

اعتبر مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، أن استئناف المنافسة حاليا لن يكون مفيدا، ومناسبا بالنسبة لجميع الأندية الوطنية.

وصرح سمير زاوي، للإذاعة الوطنية: “شخصيا أضن أن العودة للمنافسة حاليا لن تكون مفيدة بالنسبة لمعظم لأندية الوطنية”.

وأضاف: “أنا أرى بأن الوقت الآن لا يسمح بالعودة للمنافسة، بعد أزيد من شهرين عن توقفها، فمعظم الأندية لا تملك الإمكانيات اللازمة لانهاء الموسم”.

وتابع سمير زاوي: “أضن أنه من مصلحة الأندية انهاء الموسم، وعدم استكمال المنافسة، لأنه الأمر سيكون صعب جدا، يجب ايجاد حل يناسب كل الاندية