زاوي: “العودة للمنافسة حاليا لن تكون مفيدة للأندية”

الرياضة
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زاوي: “العودة للمنافسة حاليا لن تكون مفيدة للأندية”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، أن استئناف المنافسة حاليا لن يكون مفيدا، ومناسبا بالنسبة لجميع الأندية الوطنية.

وصرح سمير زاوي، للإذاعة الوطنية: “شخصيا أضن أن العودة للمنافسة حاليا لن تكون مفيدة بالنسبة لمعظم لأندية الوطنية”.

وأضاف: “أنا أرى بأن الوقت الآن لا يسمح بالعودة للمنافسة، بعد أزيد من شهرين عن توقفها، فمعظم الأندية لا تملك الإمكانيات اللازمة لانهاء الموسم”.

وتابع سمير زاوي: “أضن أنه من مصلحة الأندية انهاء الموسم، وعدم استكمال المنافسة، لأنه الأمر سيكون صعب جدا، يجب ايجاد حل يناسب كل الاندية


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