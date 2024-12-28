زاوي:” بدون جهوية.. بعض من لاعبينا مهمشين إعلاميا”

طالب مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، بتسليط الضوء الإعلامي على لاعبي فريقه الذي إعتبرهم متألقين هذا الموسم في الرابطة المحترفة.

وصرح مدرب “الشلفاوة”، زاوي، لوسائل الإعلام بعد نهاية مواجهة فريقه أمام شبيبة القبائل، والتي عاد فيها الفوز للأولمبي بهدف دون رد:”سأتكلم بدون جهوية.. في الأندية الكبرى لما يتألق أي لاعب في مباراة نجد كل وسائل الإعلام مسلطة الضوء عليه”.

وأضاف المتحدث:”نملك على الأقل ثلاث لاعبين يجب الحديث عليهم وهم فرحي، عبادة، والحارس مجادل، يستحقون المتابعة، وعلى سبيل المثال في مواجهة الشبيبة اليوم، المدافع عبادة، قدم مستويات كبيرة وأدى ماعليه في أرضية الميدان”.

كما أكد المدرب، سمير زاوي، أنه في حال منح لاعبيه المتألقين هذا الموسم بإستدعاء للمنتخب الوطني يمنحهم الثقة الكاملة لمواصلة التألق.

وتابع ذات المتحدث:”هناك لاعبين يجب إعطائهم قيمتهم الإعلامية، ولايجب أن يكون اللاعب في أندية عاصمية حتى يتم الحديث عنه إعلاميا، يمكن أن يكون اللاعب في أولمبي الشلف وينال زخما إعلاميا”.