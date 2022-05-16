زاوي: “بلماضي أمام فرصة لبناء منتخب جديد”

اعتبر الدولي الجزائري الأسبق، ومدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، بأن الناخب الوطني جمال بلماضي، أمام فرصة لبناء منتخب جديد.

وصرح زاوي، لتلفزيون “النهار”: “مستوى الخضر تراجع بعد مواجهة بوركينافاسو، علينا عدم التخوف من قول الحقيقة”.

كما أضاف: “لو دق ناقوس الخطر أنذاك، لربما تواجدنا اليوم في المونديال، الوقت لم يفت بعد، وبلماضي أمام فرصة بناء منتخب جديد”.

وأردف: “أمامنا الآن تصفيات أمم إفريقيا، ويجب تسطير برنامج لـ2026، وأتوقع استدعاء بلماضي للاعبين جدد، وأتمنى أن يجد لاعبين في المستوى”.