زاوي: “بلماضي أمام فرصة لبناء منتخب جديد”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الدولي الجزائري الأسبق، ومدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، بأن الناخب الوطني جمال بلماضي، أمام فرصة لبناء منتخب جديد.
وصرح زاوي، لتلفزيون “النهار”: “مستوى الخضر تراجع بعد مواجهة بوركينافاسو، علينا عدم التخوف من قول الحقيقة”.
كما أضاف: “لو دق ناقوس الخطر أنذاك، لربما تواجدنا اليوم في المونديال، الوقت لم يفت بعد، وبلماضي أمام فرصة بناء منتخب جديد”.
وأردف: “أمامنا الآن تصفيات أمم إفريقيا، ويجب تسطير برنامج لـ2026، وأتوقع استدعاء بلماضي للاعبين جدد، وأتمنى أن يجد لاعبين في المستوى”.
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