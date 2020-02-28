زاوي: “ثلاثي التحكيم كان منحازا لنادي بارادو”

الرياضة
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زاوي: “ثلاثي التحكيم كان منحازا لنادي بارادو”
بقلم كريم.تيغرمت

حمّل مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، الخسارة التي تلقاها ناديه أمس الخميس، بـ1-0 أمام نادي بارادو، لثلاثي التحكيم الذي أدار هذه المباراة.

وصرح سمير زاوي، للإذاعة الوطنية: “عندما تعرفت على ثلاثي التحكيم الذي سيدير هذه المباراة أدركت أن المواجهة محسومة من البداية”.

وأضاف: “لست أتهرب من مسؤوليتي كمدرب، وأتحمل نتائج فريقي، لكن في هذه المباراة الحكم كان منحازا لنادي بارادو”.

وتابع سمير زاوي: “فريق بارادو ليس ذلك الفريق المرعب، كما يتحدث عنه البعض في وقت سابق، الحكم كان يمنح الأفضلية لنادي بارادو”.


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