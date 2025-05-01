زاوي: “حققنا انتصار مهم أمام الاتحاد بعد فترة فراغ”

ثمّن مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، الفوز الذي حققه فريقه أمس الأربعاء، بثنائية مقابل هدف، على حساب مضيفهم اتحاد العاصمة.

وصرح زاوي، في ندوته الصحفية التي أعقبت هذا الفوز: “حققنا انتصار مهم أمام اتحاد العاصمة، بعد مرورنا بفترة فراغ طويلة”.

كما أضاف: “لازال أمامنا ستة مباريات عن نهاية الموسم، وفي رصيدنا 32 نقطة، لذا على أنصار الفريق التحلي بالصبر”.

يذكر أن فريق أولمبي الشلف، يتواجد حاليا في المركز السابع من ترتيب البطولة المحترفة، برصيد 32 نقطة.