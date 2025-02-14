زاوي: “سنتنقل إلى قسنطينة بنية العودة بنتيجة ايجابية”

ثمن مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، الانطلاقة الموفقة التي حققها فريقه في مرحلة العودة بفوزهم أمام نادي بارادو، مؤكدا في ذات الوقت عزمه التنقل إلى قسنطينة لتحقيق نتيجة ايجابية.

وصرح زاوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “كنت متخوفا مباراتنا أمام بارادو، كونها جاءت بعد توقف طويل”

كما أضاف: “لحن الحظ باشرنا مرحلة العودة، بطريقة جيدة، بتحقيقنا الفوز أمام فريق قوي اسمه نادي بارادو”.

وتابع سمير زاوي: “في الجولة المقبلة سنواجه فريق قوي اسمه شباب قسنطينة، وسنتنقل بنية العودة بنتيجة ايجابية”.