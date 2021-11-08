زاوي: “ضيعنا نقطتين أمام الوفاق أين كنا نستحق الفوز”

اعتبر مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، بأن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بوفاق سطيف.

وصرح زاوي، لتلفزيون “النهار”: “تنقلنا إلى سطيف بنية اللعب على الهجمات المعاسكة، بالنظر لقوة الوفاق، والديناميكية التي يتواجد عليها”.

كما أضاف: “خلال المباراة وجدنا مساحات شاغرة، ما سمح لنا بتطيق طريقتنا في اللعب، وأقول أننا ضيعنا نقطتين، كوننا كنا قادرين على تحقيق الفوز”.

يذكر أن أولمبي الشلف، فرض أمس الأحد، التعادل السلبي على مضيفه وفاق سطيف، ضمن الجولة الثالثة من البطولة.