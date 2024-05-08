زاوي: “قدمت طعنا لدى “الفاف” وطالبت بفتح تحقيق”

تحدث سمير زاوي، مدرب فريق صفاء الخميس، عن العقوبة القاسية التي تم فرضها عليه، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة فريقفه ضد ترجي مستغانم.

وصرّح زاوي، للإذاعة الوطنية: “تعرضت لعقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر نافذة، بسبب التصريحات التي أدليت بها، وهذه العقوبة تعني فوز “الخلاطين””.

كما أضاف: “رأيت أمور خطيرة في مباراتنا ما قبل الأخيرة أمام ترجي مستغانم، بالنظر لأداء الحكم، ونددت بذلك، وفي هذه الجولات الأخيرة من البطولة أتوقع حدوث أمور خطيرة”.

وأردف: “تم استدعائي من قبل رابطة الهواة والاستماع لأقوالي، أين طالبت بفتح تحقيق في المباراة، كما قدمت طعنا لدى “الفاف”، وأتمنى أن يتم انصافي”.

وتابع سمير زاوي: “تلقيت مساندة كبيرة من قبل اللاعبين الدوليين السابقين، بعد العقوبة التي تم فرضها عليّ”.