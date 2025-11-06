زاوي: “كل سبل النجاح متوفرة لعودة اتحاد عنابة إلى السكة الصحيحة”

أبدى المدرب سمير زاوي، تفاؤله بخصوص المهمة المقبلة التي تنتظره مع فريقه الجديد اتحاد عنابة، بالنظر لتوفر كل سبل النجاح.

وصرح زاوي، بعد ترسيم تعاقده مع فريق اتحاد عنابة: “أتمنى أن نكون فأل خير على مدينة عنابة، ليعود هذا الفريق إلى السكة الصحيحة”.

كما أضاف: “إدارة النادي ستقف إلى جانبنا، ومنحتنا الورقة البيضاء، كما ستوفر لنا كل الأمور التي طلبناها”.

وتابع سمير زاوي: “كل سبل النجاح موجودة في اتحاد عنابة، وسنعمل على منح الثقة اللازمة للاعبين، لنكون عند حسن ظن الجميع”.