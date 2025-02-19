زاوي: “لم ندخل لقاء “السياسي” جيدا وتلقينا هدفين بطريقة ساذجة”

لمّح مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، إلى أن فريقه ضيّع فرصة العودة بالزاد كاملا، من سفريته أمس الثلاثاء، إلى قسنطينة، لملاقاة الشباب المحلي، برسم الجولة الـ 17 من البطولة المحترفة.

وبالرغم من أن الأولمبي، عاد إلى الديار بنقطة ثمينة، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 2-2. إلا أن زاوي، لم يكن راضيا على أداء لاعبيه. وقال: “لم ندخل المباراة جيدا وارتكبنا أخطاء لا يجب أن تحدث”.

وواصل زاوي، في الندوة الصحفية التي نشطها بعد لقاء أمس: “التمركز كان سيئا في الدفاع، وتحدثت طيلة الأسبوع مع اللاعبين على طريقة لعب المنافس”.

ليختم مدرب الشلف: “كنا نعرف طريقة لعب “السياسي” مثلما يعرفون هم طريقة لعبنا. بحكم المباريات التي لعبناها ضد بعضنا البعض. ولكن للأسف تلقينا هدفين بطريقة ساذجة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور