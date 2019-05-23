زاوي: “لهذا السبب إختار بلماضي التربص بالدوحة”

عبر الدولي الجزائري السابق، سمير زاوي، عن رأيه بخصوص إختيار جمال بلماضي، مدينة الدوحة، لإجراء تربص الخضر، إستعدادا لكان 2019.

وصرح سمير زاوي، في حوار لموقع “كووورة”: “بلماضي، اختار الدوحة لقرب المسافة مع مصر، ولمعرفته الجيدة لهذه المدينة وما فيها من امكانيات كبيرة”.

وأضاف المدافع السابق للخضر: “إمكانية إجراء وديتين، يؤكد أن العاصمة القطرية، مكان مناسب للقيام بتربص تحضيري للمنتخب الوطني، قبل السفر للمصر”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيدخل في تربصه التحضيري بالعاصمة القطرية الدوحة، انطلاق من الـ8 جوان المقبل، استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا 2019.