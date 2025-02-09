زاوي: “مباراتنا أمام بارادو ستكون صعبة ونسعى فيها لتحقيق الفوز”

أكد مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، عزمه رفقة لاعبيه على تسجيل انطلاقة موفقة في مرحلة العودة، بتحقيق الفوز في مباراتهم الاولى أمام نادي بارادو، رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

ونقل الموقع الرسمي لأولمبي الشلف، تصريحات زاوي، أين قال: “سنعمل المستحيل لتحقيق انطلاقة موفقة في مرحلة العودة”.

كما أضاف: “سنخوض مباراة جد صعبة، بمواجهة نادي بارادو الذي يملك تشكيلة شابة من اللاعبين، وتعتبر من بين الأفضل في الجزائر”.

وتابع سمير زاوي: “سنحضر لمواجهة بارادو بكل جيدة، من خلال انتقاء العناصر الأكثر جاهزية، لحصد النقاط الثلاثة بالاعتماد على عزيمة لاعبينا”.