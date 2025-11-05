زاوي مدربًا جديدًا لاتحاد عنابة

أعلنت إدارة اتحاد عنابة رسميًا، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع المدرب، سمير زاوي، لقيادة العارضة الفنية للفريق.

في محاولة لإعادة التوازن وتحقيق نتائج إيجابية في القسم الثاني هواة - وسط شرق.

زاوي، الذي يعَدُّ من الأسماء المعروفة في الساحة الكروية الجزائرية، سيُشرف غدًا الخميس على أول حصة تدريبية له مع الفريق. تحضيرًا لمواجهة اتحاد خميس الخشنة يوم السبت المقبل، لحساب الجولة التاسعة من البطولة.

وفي أول تصريح له بعد تعيينه، قال زاوي: “مكان اتحاد عنابة في المستوى العالي، وقوة الأنصار شجعتني على القدوم إلى هذا الفريق العريق”.

وأضاف: “الفريق يمتلك كل شروط النجاح، من لاعبين وإدارة وهيكل تنظيمي محترم، وآمل أن أكون فأل خير على النادي”.

وخاطب المدرب الجديد الأنصار برسالة واضحة، داعيًا إلى التكاتف ونبذ السلبية: “رسالتي للأنصار: كفانا من الطاقة السلبية، وبالاتحاد والعمل الجماعي سنحقق الهدف المنشود”.

يذكر أن اتحاد عنابة يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة. ويسعى بقيادة مدربه الجديد إلى تحسين وضعيته في قادم الجولات، واستعادة مكانته ضمن كوكبة فرق المقدمة.