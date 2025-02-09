زاوي: “مرحلة العودة ستكون صعبة على كل الفرق”

تحدث مدرب أولمبي الشلف، سمير زاوي، على مرحلة العودة من البطولة المحترفة، مؤكدا بأنها ستكون جد صعبة على جميع الفرق.

ونقل الموثع الرسمي لأولمبي الشلف، تصريحات زاوي، أين قال: “مرحلة العودة من البطولة المحترفة ستكون صعبة على كل الفرق”.

كما أوضح مدرب أولمبي الشلف: “كل الفرق قامت بتدعيمات لتعدادها في الميركاتو الشتوي، وحضرو بصفة جيدة”.

وتابع سمير زاوي: “بالنسبة لفريقنا، تشكيلتنا واضحة، ونتمنى أن يقدم المستقدمين الجدد الإضافة المنتظرة منهم خاصة من الناحية الهجومية”.