زاوي يفضح من يُعرقل عمله مع الشلف

عبّر سمير زاوي، مُدرب جمعية الشلف، عن إستيائه من بعض الأطراف، التي تعمل في الخفاء على تحطيم عمله هذا الموسم.

وتحدث الدولي الجزائري الأسبق في تصريحات إذاعية قائلا :”لا أريد خلق الأمور، ولكن بعض أشباه الإعلاميين يؤثرون علينا سلبا”.

وواصل :”أحد العاملين في قناة خاصة، لا أدري ما الذي يظنه، من خلال سعيه لخلق البلبلة داخل الفريق”.

وأردف :”يجب أن تعلموا بأن الأمور في الشلف كانت واضحة منذ البداية، نحن نستهدف اللعب على ضمان البقاء وفقط”.

وختم :”لم نقل بأننا سنلعب من أجل الحصول على اللقب، لكي نعيش كل هذا الضغط، هدفنا تفادي السقوط لا غير”.