زاير حسين: سيتم القضاء على أزمة المياه المالحة في الجنوب

كشف زاير حسين المدير العام للجزائرية للمياه،أن الدولة سطرت برنامجا كبيرا،للقضاء على أزمة المياه المالحة بالجنوب،وتزويد السكان بمياه صالحة للشرب.

وخلال نزول زاير حسين ضيفا في برنامج “قهوة وجرنان”،أكد أنه هناك عدة مشاريع لانجاز محطات تحلية المياه لتحسين نوعيتها.

وأضاف أنه يتم العمل لتعميم محطات نزع المعادن وتحلية المياه للقضاء نهائيا على مشكل المياه المالحة بالجنوب الجزائري.

كما أكد،أن الجزائرية للمياه،مع الوزارة الوصية،سطروا برنامجا لانجاز محطات نزع المعادن،بعض منها دخلت الخدمة والبعض الآخر ستدخل حيز الخدمة قريبا.