زاير حسين: 80 بالمائة من الجزائريين يسدّدون فواتيرهم في الوقت

كشف زاير حسين المدير العام للجزائرية للمياه،أن 80 بالمائة من زبائن الشركة –السكان فقط- يسددون فواتيرهم في الوقت المحدد.

وأوضح المتحدث خلال نزوله ضيفا في برنامج “قهوة وجرنان”، أنه بعد الحملات التحسيسية للشركة والعمل الجواري مع المواطنين بشكل عام،

والزبائن بشكل خاص، أصبح المواطنون يسددون فواتيرهم في التواريخ المحددة.

وبخصوص ديون الجزائرية للمياه قال المتحدث أن ديون الزبائن بلغت 23 مليار دينار اعتبارا من 2014 والسنوات السابقة.

موضحا أن الشركة تقوم حاليا باسترجاع ديونها، حيث بلغت نسبة الديون المسترجعة 25 بالمائة في السنة.