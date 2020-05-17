زبائن اريدو يتخطون عتبة 12.3 مليون مشترك

أعلنت مجموعة Ooredoo للاتصالات عن نتائجها المالية للثلاثي الأوّل لسنة 2020.

وفيما يخص Ooredoo (الجزائر)، فقد بلغت الإيرادات خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020، 19،7 مليار دينار جزائري.

وقد وصلت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) الى 6،6 مليار دينار جزائري في الثلاثي الأوّل لسنة 2020.

وفيما يخص عدد الزبائن، فقد بلغت قاعدة الزبائن في الثلاثي الأوّل 12،3 مليون مشترك الى نهاية مارس 2020.

وخلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020، استثمرت Ooredoo (الجزائر) 3،2 مليار دينار جزائري، وفي المُجموعة، تُمثل Ooredoo (الجزائر) 10% من اجمالي الزبائن و11% من إجمالي الاستثمارات.

بذلك، استهلّت Ooredoo (الجزائر) سنة 2020 بمواصلة استراتيجيتها الموجهة للرّقمنة التي تهدف إلى دمقرطة الانترنت ذات التدفق العالي لدى زبائنها.