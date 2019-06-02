زبائن بريد الجزائر يمكنهم الاطلاع على كل العمليات المالية بـsms..!

إطلاق خدمة إبلاغ تلقائي بجميع العمليات المنجزة على الحسابات البريدية الجارية

تفعيل الخدمة في مكتب البريد مقابل تقديم صورة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية

سيتمكن زبائن مؤسسة بريد الجزائر من الاطلاع على حساباتهم البريدية الجارية ومتابعتها بواسطة الهواتف النقالة.

حيث سيتم إبلاغ الزبّون تلقائيا بجميع العمليات المنجزة على حسابه البريدي الجاري عبر رسالة نصية قصيرة sms.

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر خدمة تمكن الزبائن من الاطلاع على عملية دفع الراتب أومعاش التقاعد وكذا

إنجاز عملية سحب الأموال أو التسديد، فضلا عن معرفة ما إذا تمّ تحويل الأموال من جهة أخرى إلى حساب

الزبائن، وكذا ما إذا تمّ استعمال البطاقة النقدية على مستوى الشباك البنكي الآلي أو في عملية التسديد الإلكتروني.

وتتوافق هذه الخدمة مع متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، حيث يتمّ إبلاغ الزبون بجميع العمليات المنجزة على

حسابه، تلقائيا، عبر رسالة نصية قصيرة، ويمكن تفعيل خدمة الإبلاغ عبر الرسائل النصية القصيرة بالدخول

للموقع eccp.poste.dz، وفي حال عدم امتلاك الزبون لرمز الدخول لهذا الموقع، يمكن الحصول عليه في

مكتب البريد مقابل تقديم صورة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية.

وبعد الحصول على الرمز السري يمكن استخدامه للدخول إلى الموقع eccp.poste.dz لتفعيل هذه الخدمة

وضبط الإعدادات الخاصة بها.