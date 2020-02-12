زبائن بنك بدر يطالبون بإسترجاع أموالهم المختلسة بتيارت

طالب عدد من زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، من الجهة المسؤولة، باسترداد أموالهم التي تم إختلاسها قبل أشهر من طرف موظفين لإحدى فروعها بتيارت.

وسبق للنهار، وأن تطرقت للقضية بإسهاب، حيث أكد مصدر مطلع للنهار أن البنك إتخذ اجراءات صارمة في حق المتسببين وصلت إلى توقيفهما عن العمل واحالتهما على القضاء.

كما تم إيداع الموظفين، الحبس، واصبحت القضية بين يدي العدالة.

واضاف ذات المصدر، أن المديرية العامة سبق وأن أبلغت المعنيين بإسترجاع أموالهم، وتعهدت عبر مراسلة رسمية وجهت إلى مصالح ولاية تيارت، لطمأنة المعنيين.

وتم استرجاع الأموال للزبائن الذين تم تحويلها من طرف المتهمين بعد موافقتهم وثقتهم في الإدارة على تسويتها وديا، وهو ما تم فعليا، وهم مازالوا يتعاملون مع البنك بطريقة عادية.

وبقي بعض الزبائن الذين سارعوا بإحالة قضيتهم للعدالة، والبنك، بإنتظار ما يقرره القضاء، ولا يمكن في هذه الحالة تجاوز الجهة القضائية، وهناك إجراءات قانونية البنك ملتزم بها.

وأورد ذات المصدر، أن البنك يفي بجميع تعهداته، كونه المرافق الأول لجميع الزبائن، خاصة الفلاحين والموالين الذين لم يجدوا عنه بديل، نظرا للتسهيلات الكبيرة التي يقدمها لهم على مستوى جميع فروعه وطنيا وولائيا.

وهو ما يعكسه رقم زبائن البنك، الذين هم في إزدياد مستمر خاصة في الفترة الأخيرة، لا سيما على مستوى ولاية تيارت.