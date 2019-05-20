زبائن شركة “هواوي” يواجهون مصير غامض بعد قرار ترامب

أمر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب” بمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة “هواوي” الصينية، ماإضطر بجوجل أيضا للتوقف عن تعاملها مع “هواوي”

هذا يعني أن هواتف هواوي القادمة لن تحصل على متجر “جوجل بلاي” أو أي من تطبيقات “جوجل” مثل “يوتيوب، Gmail،” و “متصفح كروم”

أما بالنسبة لنظام أندرويد، فستتمكن هواوي من إستخدام النسخة مفتوحة المصدر ولا معلومات بعد بالتحديد عن الخدمات الأخرى التي ستوقفها “جوجل” عن “هواوي” من تحديثات للنظام و غيرها

شركة هواوي لم تعلق بعد على الموضوع، لكن تجدر الإشارة أن مصادر داخلية من الشركة، كانت قد أكدت أنها تعمل منذ 6 سنوات على الإستعداد لأي حظر مفاجئ من الولايات المتحدة.