زبدي: أسعار السيارات ستنخفض بـ30 بالمائة في هذه الحالات

قال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إن أسعار السيارات ستنخفض بـ30 بالمائة. وهذا بمجرد ظهور النتائج الأولى لتطبيق الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

حيث تتمثل الاجراءات، في الترخيص للمواطنين باستيراد سيارات تقل عن ثلاث سنوات. ومصنعيها الاجانب باستيراد الجديدة لتسويقها في الجزائر. واستكمال دفتر الشروط المتعلق بوكلاء السيارات قبل نهاية 2022. على غرار، التوقيع على الاتفاقيات مع كبار المصنعين أو بداية عمليات استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات.

وأوضح زبدي، أن “هذه الاجراءات التي تمس ثلاثة محاور هامة، ستساهم في تسوية وضعية السوق في الجزائر”. “بعد عدة سنوات من توقف الاستيراد”. مما “تسبب في نقص قدر بمليون سيارة وارتفاع للأسعار بلغ مستويات قياسية”. كما أعرب زبدي عن تفاؤله بخصوص التطبيق السريع لهذه القرارات. مشيرا إلى “وجود ارادة سياسية صادقة من أجل غلق هذا الملف”.

ومن جانبه، نوه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين، حسن منور، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية و المتعلقة بالملف. كما شدد من جانب آخر، على ضرورة الاسراع في اطلاق صناعتها في البلاد. “التي تعد الحل الوحيد الذي من شانه حماية الاقتصاد الوطني”. و “توفير سيارات جديدة للمواطنين مع خدمة ما بعد البيع ووفرة قطع الغيار”.

كما أوضح الصحفي المختص في السيارات، محمد سعدي، لوأج، أن هذه القرارات “ستسمح بعودة نشاطات توزيع وصناعة السيارات في ظرف أشهر”. وتابع يقول ان استئناف هاذين النشاطين، سينتجان القيمة المضافة والثروة. وكذا آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. فضلا عن المساهمة في الخزينة العمومية من خلال الضرائب والرسوم.