زبدي : “الصولد” عامل لإستقطاب الزبون فقط

قال رئيس منظمة حماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي، إنّه لايوجد معنى “الصولد” في الجزائر، وما يُروج له من طرف التجار هو لإستقطاب الزبون فقط.

وأضاف زبدي في اتصال مع “قناة النهار”، أنّ التخفيضات على السلع أو مايعرف بـ”الصولد”، يقتصر على بعض التجار فقط.

مؤكدا تسجيل العديد من التجاوزات لدى التجار وإخلالهم بالمعايير المعتمدة عالميا والمراسيم التنفيذية.

مما جعل “الصولد” يقفد مصداقيته لدى المواطنين -حسب المتحدث -.

مشيرا أنّه مايعرضه التُجار في محلاتهم خلال فترة “الصولد”، ليست بـ”تخفيضات”، وإنما هي عبارة عن ترويج للمنتوجات فقط.

مضيفا أنهم تلقوا العديد من الشكاوى والتقارير من قبل المستهلكين، تُؤكد عدم احترام التجار للمعايير المتعارف عليها دوليا ولاتحترم المراسيم التنفيذية.

داعيا المواطنين للتواصل مع مصالح الرقابة أو المنظمة لتبليغ عن مثل هذه التجاوزات و ممارسات تضليلة وخداعية،التي يقوم بها بعض التجار .