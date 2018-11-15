زبدي: المصلحة التجارية طغت على مصلحة المواطن

قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي، أنّ أسباب عدم خفض السكر والملح والدهون في المنتجات الغذائية راجع لمشكل تجاري.

وكشف زبدي في اتصال مع قناة النهار، أنّ هذا المشكل قائم على أن المنتوج يفقد مكانته في السوق إذا تم خفض هذه المواد “ملح، سكر، دهون”.

هذا وتأسف المتحدث على أن اليوم أصبحت المصلحة التجارية تطغى على مصلحة المواطن، مضيفا أنه توجد مغالطة في بعض المنتجات.

مشيرا أن هناك بعض المنتجات يقومون بتقليل نسبة السكر وتعويضه بالسكر الاصطناعي، موضحا أن هذه العملية هي فقط للتباهي.

وهذا للظهور أمام المواطن أنّ المنتجين تهمهم صحة المستهلك.