زبدي: عديد تجار التجزئة والجملة سيتوقفون عن بيع الزيت.. وهذا سبب الندرة

كشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن عديد تجار التجزئة والجملة سيتوقفون عن بيع الزيت.

وقال زبدي اليوم الاثنين ” عديد تجار التجزئة والجملة، حيث سيتوقفون عن بيع الزيت لأن هامش الربح فيها منعدم”.

وأضاف “هامش الربح في قارورة زيت 5 لترات يبلغ 5 دنانير، والتجار متخوفون من تبعات الفوترة لمنتوجات هامش ربحها 5دنانير”.

ودعا زبدي الى اتخاذ الأمر بجدية، لأن هنالك عدم توزيع هذا المنتوج من طرف عديد التجار.

وتابع “اتصل بنا عديد التجار من مختلف ولايات الوطن وأبلغونا أنه في حال استمرار الوضع، سيتوقفون عن بيع الزيت”.

وفي حديثع عن ندرة الزيت، أفاد زبدي، أن هذه الندرة ليست لعدم الانتاج بقدر ما هو تخزين واقتناء زائد.

وقال “هنالك عدة مؤسسات تعمل في هذا المجال، ولكن توجه المستهلك الجزائري لعلامة واحدة جعله يعتقد ان هنالك نقص بالزيت”.