زبدي…غياب تنظيم السوق يؤدي لغلاء أسعار الأضاحي

قال مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، أنّ غياب التنظيم أدى لارتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة.

وأوضح خلال إتصال هاتفي مع “النهار”، أن المنظمة تنادي بأن تكون شريكا فعالا في سوق الأسعار ولكن لا رد من المصالح المعنية.

قائلا أن الكبش حاليا يبلغ سعره حوالي 40 ألف دينار جزائري ليتعدى ويصل حوالي70 الف دينار جزائري في السوق.

وأضاف أن أغلى كبش في العالم فهو الكبش الجزائري وبشهادة الجميع.

وبخصوص لحوم الأضاحي المتعفنة، شدد رئيس المنظمة على أن الموالين مدعوون لتقديم الأعلاف العادية وليس المشكلة تفاديا لمثل هكذا حالات.