زبدي :” لا يوجد حليب رضع مسرطن في السوق الجزائرية”

نفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، وجود حليب “دنون داليا” الموجه للأطفال الرضع، في الجزائر وإفريقيا.

وقال المتحدث زبدي لـ”النهار أونلاين”، اليوم، أن تقرير الذي تحدثت عنه جمعية الجزائريين للدفاع عن المستهلك، صادر عن منظمة عالمية.

وأضاف، أن المنظمة تنتظر رد مجمع “نسيلي” للحليب، تأكيدها حول العلامة المذكورة في تقرير المنظمة غير الحكومة للأغذية.

وأكد أن الجزائر ليست معنية بتقرير المنظمة الأمريكية، حول خطورة المنتجات المذكورة في التقرير، كما نفى تسويقها في الجزائر وفي إفريقيا.

ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك” تقرير عن منظمة عالمية أمريكية تحذر من حليب موجه للأطفال الرضع.

وقالت بأن الحليب الموجه للأطفال الرضع يحتوي على مواد مسرطنة، ومشتقات البترول.